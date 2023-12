Nietypowa awaria Messengera. Problem z aplikacją i wiadomościami

Messenger może dziś sprawiać użytkownikom problemy, a kłopotów w wysyłaniu wiadomości oraz odczytywaniu grafik i zdjęć doświadczyliśmy dzisiaj sami również w redakcji. Usterkę w Messengerze potwierdzają także setki osób w serwisie downdetector , do którego od wczesnych godzin rannych spływają zgłoszenia awarii , ale zdecydowanie nie jest to typowy przypadek tego rodzaju.

Skala problemu wydaje się bowiem niewielka, co sugeruje, że awaria jest ograniczona tylko do niektórych użytkowników. Z jednej strony zgłoszenia spływają z całego kraju, z drugiej zaś - ich liczba zatrzymana na około 200 raportach w jednostce czasu sugeruje, że mamy raczej do czynienia ze stosunkowo niewielkim problemem. W wakacje opisywaliśmy analogiczną usterkę Instagramu, wówczas występującą w jeszcze mniejszej skali.