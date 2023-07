Instagram nie działa prawidłowo. "Przewlekła" awaria aplikacji

Usterka Instagramu dostrzegana jest od wczesnych godzin rannych, co może potwierdzać teorię z awarią po aktualizacji, która w wielu przypadkach instalowana jest wieczorem lub w nocy (np. w konsekwencji ustawień użytkownika, by system aktualizował aplikacje wyłącznie po podłączeniu do sieci Wi-Fi). Historia w sierwisie downdetector sięga ostatnich 24 godzin, dzięki czemu można spostrzec, że usterka Instagramu w praktyce nie występowała poprzedniego wieczora.