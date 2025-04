Nieznany numer z Holandii. "Otrzymaliśmy twoje CV"

"Otrzymaliśmy twoje CV" - brzmi początek wiadomości, a dalej pojawia się zaproszenie do kontynuacji rozmowy na WhatsAppie. To analogiczny atak jak te realizowane masowo kilka dni temu z numerów +44 i +34, gdy do kontaktu przez komunikator zapraszał nagrany głos słowami "dodaj mnie do WhatsApp". W obydwu przypadkach jest to wstęp do próby wyłudzenia pieniędzy lub skuszenia na fałszywą inwestycję.

Teraz atakujący wykorzystują jednak także pulę numerów z innych krajów, tutaj +31, a to kierunkowy do Holandii. Tak jak prognozowaliśmy, to tylko kwestia czasu, nim podobne połączenia będą realizowane także z innych kierunkowych - analogicznie jak oszustwo znane pod nazwą "one call", choć tutaj mechanizm jest nieco inny, bo główne zagrożenie to próba oddzwonienia na podany numer.

W przypadku samego odebrania połączenia z nieznanego numeru +31, użytkownik nie powinien narażać się na kłopot. To treść samego komunikatu, który odtwarza automat, jest wstępem do właściwego "ataku" i problemem, gdy rozmówca da się zmanipulować, a następnie wykona polecenia.

Jeśli odbiorca jest na etapie poszukania pracy i usłyszy w słuchawce komunikat o analizie CV, może uwierzyć, że jest to autentyczny system powiadamiania o dostaniu się do kolejnego etapu rekrutacji. Może to uśpić czujność i nie zapalić czerwonej lampki, że kontakt przez WhatsAppa w takich okolicznościach z numeru +31 jest co najmniej dziwny.

Jeśli potencjalna ofiara da się namówić, by "zagadać" do nieznanego numeru przez komunikator, zostanie najpewniej poproszona o zrealizowanie jakiegoś przelewu, podanie danych lub - jak w tym przypadku w kontekście zmyślonej rekrutacji - o instalację dodatkowego oprogramowania (szkodliwego), które rzekomo umożliwi przeprowadzenie kolejnych etapów na drodze do uzyskania pracy.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl