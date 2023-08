Nowa polityka YouTube. Rakowy spam zostanie usunięty

Czym są szkodliwe metody leczenia raka? Chodzi przede wszystkim o to, by filmy nie sugerowały chorym, że mogą leczyć się bez profesjonalnej pomocy. Na przykład filmy namawiające do zażywania zaporowych dawek witaminy C, jako alternatywy dla radioterapii. Usunięcie takich treści z pewnością przyczyni się do znacznego uszczuplenia wielu kanałów bazujących swoje istnienie na pseudomedycynie.