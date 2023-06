Koniec z barierą językową. YouTube zaoferuje dubbing

Aloud – tak nazywa się funkcja, która ma sprawić, że bariera językowa w serwisie YouTube przestanie istnieć. W pierwszym kroku narzędzie dokona automatycznej transkrypcji wideo. Tak wygenerowany tekst będzie wysyłany do autora filmu, który może go po prostu zatwierdzić lub poprawić. Następnie tekst ten będzie mógł zostać przetłumaczony na inne języki i na tej podstawie automatycznie zostanie wygenerowany dubbing.

Jednakże dodanie kolejnych języków stanowi tylko niewielką część tego, co w kontekście Aloud planuje firma Google. Mówi się między innymi o zaawansowanym upodabnianiu sztucznie generowanej ścieżki dźwiękowej do głosu oryginalnego twórcy. Co więcej, algorytmy sztucznej inteligencji mają też ingerować w samo wideo, aby synchronizować ruch ust z dźwiękiem. Na to jednak poczekamy co najmniej do przyszłego roku.