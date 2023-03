Wyższa jakość na YouTube. Nowa technologia Microsoftu poprawi ostrość wideo

Zespół rozwijający przeglądarkę Microsoft Edge przeanalizował dane i wyszło na to, że mniej więcej co trzeci film odtwarzany w programie ma rozdzielczość 480p lub niższą. Czasem winny jest wolny Internet, a czasem po prostu materiał pochodzi z czasów, kiedy taka jakość była absolutną normą. Tymczasem oglądanie wideo w niskiej rozdzielczości nie należy do zbyt przyjemnych: nie widać detali, dynamiczne obiekty się rozmywają, a tekst jest nieczytelny. Microsoft opracował technologię Video Super Resolution, która pomoże to zmienić.