YouTube kontra spam. W rękawie blokada na 24 godziny

Serwis The Verge opisuje zmiany wprowadzane przez YouTube'a , które mają ograniczyć działalność spamerów w sekcji komentarzy pod filmami. W odpowiedzi na uwagi wybranych największych twórców, YouTube zdecydował się uruchomić mechanizm ostrzeżeń i docelowo blokadę komentowania obowiązującą do 24 godzin , jeśli dana osoba będzie natarczywie pisać obraźliwe komentarze.

Na tę chwilę nowa metoda walki ze spamem będzie dotyczyć tylko komentarzy w języku angielskim. YouTube ma jednak nadzieję rozszerzyć możliwości swoich algorytmów, by docelowo w podobny sposób analizować i blokować także treści pisane w innych językach. Na razie nie wiadomo jednak jakie są ramy czasowe co do realizacji tego planu.