Nowa zasada w Google Chrome. Musisz aktualizować na bieżąco

Z pozoru może się to wydawać ograniczeniem, które mało kogo obejmie (w końcu przeglądarki aktualizują się na bieżąco w tle i otrzymują nowe wersje niemal codziennie), jednak w praktyce skala może być większa, niż się na pozór wydaje. Problem może bowiem docelowo dotknąć na przykład wytrwałych użytkowników Windows 7, 8 i 8.1 , w skrajnym przypadku zmuszając ich do zmiany komputera.

Google od dawna nie obsługuje bowiem tak starych wersji Windowsa - i oczywiście jest to uzasadnione, bo nie są już obsługiwane przez sam Microsoft - jednak praktyka pokazuje, że zarówno Windows 7, 8 jak i 8.1 wciąż mają użytkowników. Według danych statcounter zawężonych do polskiego rynku, łącznie jest to nieco ponad 2 proc. wszystkich korzystających z Windowsa - w skali kraju wbrew pozorom liczna grupa.