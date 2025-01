Nowość w Androidzie. Skanujesz kod i odbierasz pliki

Obsługa kodów QR w Quick Share po aktualizacji jest dostępna w każdym telefonie z Androidem, gdzie można zainstalować Usługi Google Play w wersji 24.49.33 lub nowszej - zwraca uwagę 9to5Google . W praktyce oznacza to pojawienie się nowego przycisku generowania kodu QR obok opcji udostępniania plików, co w różnych smartfonach - z uwagi na różne nakładki producentów - może wyglądać nieco inaczej.

Obsługa jest jednak analogiczna i sprowadza się do kilku kliknięć. Po wybraniu generowania kodu QR w ramach Quick Share, na ekranie wyświetli się kod, a podświetlenie zostanie automatycznie podbite, by ułatwić skanowanie kodu przez telefon osoby, której chcemy wysłać pliki. Ta z kolei wystarczy, by zeskanowała swoim smartfonem kod QR widoczny na ekranie. Obydwa telefony automatycznie nawiążą połączenie, a na wyświetlaczach będzie widać stan przesyłania, gdy plików jest więcej.