Nowość w mObywatelu. Przydatna funkcja na pulpicie

Do aplikacji mObywatel trafia kolejna nowość, tym razem cenna z punktu widzenia personalizacji oprogramowania. Jak podało Ministerstwo Cyfryzacji, wraz z najświeższą aktualizacją do aplikacji trafia możliwość ręcznego układania ikon na ekranie głównym. W praktyce pozwala to użytkownikowi mObywatela ułożyć funkcje aplikacji w taki sposób, by mieć dostęp do tych, których używa najczęściej.