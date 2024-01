Uruchom mObywatela. Zastrzeżesz tam PESEL

Czynność ta jest prosta dla właściciela danych, ale bardzo trudna dla ewentualnego przestępcy. Musiałby mieć fizyczny dostęp do naszej aplikacji mObywatel lub włamać do niej zdalnie. Oszustom niewiele da zdobycie naszego telefonu. Fizyczny dostęp do niego to za mało, żeby uruchomić zainstalowaną na nim aplikację mObywatel.