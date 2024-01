mObywatel 2.0: oto funkcje, które przydadzą się każdemu

W aplikacji mObywatel można załatwić wiele spraw, do realizacji których w innym przypadku niezbędne jest korzystanie z serwisów internetowych lub odwiedziny w urzędzie . Do mObywatela często trafiają nowe narzędzia, w tym nawet obsługa lokalnych kart mieszkańców części miejscowości. Wszystkich opcji jest sporo, ale niektóre zasługują na szczególną uwagę.

Część funkcji aplikacji może się bowiem przydać większości, jak nie wszystkim Polakom. Do tego rodzaju opcji w mObywatel-u można zaliczyć między innymi:

Jedną z kluczowych opcji w aplikacji mObywatel 2.0 jest obsługa mDowodu, czyli cyfrowej wersji dowodu osobistego. Od jej wdrożenia aplikacja została pobrana przez wiele milionów Polaków , co pokazuje jak dużym zainteresowaniem cieszy się właśnie ta opcja. mDowód to cyfrowy odpowiednik plastikowego dokumentu, który (w Polsce) jest z nim na równi respektowany - również w banku, czy u notariusza.

Na podobnej zasadzie w mObywatelu można również wyświetlić cyfrową wersję prawa jazdy i posługiwać się nią podczas kontroli, bez noszenia plastikowego dokumentu w portfelu. mPrawo jazdy to także jedyna forma dla świeżych kierowców, która uprawniania do korzystania z pojazdu bezpośrednio po zdaniu egzaminu praktycznego - bez czekania na wydanie plastikowego dokumentu.

Kolejna cenna opcja w aplikacji mObywatel to możliwość zastrzeżenia numeru PESEL. Chociaż sam system zacznie działać w praktyce dopiero od połowy 2024 roku, zainteresowani mogą już teraz zastrzec swój numer , by instytucje sprawdzający stan PESEL-u miały aktualną informację od początku, kiedy konieczność sprawdzania zastrzeżenia zacznie obowiązywać.

Zastrzeżenie numeru PESEL to w praktyce blokada części operacji urzędowych, by nie zrealizował ich w naszym imieniu ktoś inny - a więc ochrona przed wyłudzeniami. Z zastrzeżonym PESEL-em nie uda się na przykład wziąć kredytu, choć trzeba oczywiście pamiętać, że zastrzeżenie można w każdej chwili wycofać, aby umożliwić sobie załatwienie najważniejszych spraw. To samo można zrealizować przy komputerze przez internetowy serwis mObywatel.