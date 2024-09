Nowość w PKO BP. Sprawdź aplikację IKO

Klienci PKO BP powinni zaktualizować aplikację IKO , aby zyskać dostęp do nowych ustawień. Jak podaje bank, w programie pojawił się nowy ekran, na którym można odczytać "poziom bezpieczeństwa" wynikający z aktywowanych opcji oferowanych przez bankowość. Klienci mogą w ten sposób zweryfikować, na ile bezpieczny jest dostęp do ich konta i czy nie mogą włączyć dodatkowych opcji, które zwiększą jego poziom.

Warto pamiętać, by niezależnie od zakresu funkcji bezpieczeństwa w aplikacjach bankowych, samemu nie stwarzać sytuacji, które mogą prowadzić do nieautoryzowanego dostępu do smartfonu i aplikacji bankowej. W tym celu warto m.in. na bieżąco dbać o aktualizacje bezpieczeństwa systemu operacyjnego oraz unikać instalacji podejrzanych aplikacji, by nie stwarzać ryzyka instalacji malware'u.