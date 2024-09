PKO BP opublikował alert bezpieczeństwa. Dotyczy każdego

Niezależnie od klęski żywiołowej, w sieci nieustannie można spotkać wszystkie inne rodzaje przekrętów , które funkcjonowały do tej pory. PKO BP sugeruje klientom (ale w praktyce nie tylko), aby przede wszystkim:

PKO BP zwraca również uwagę na dezinformację w mediach społecznościowych i nagminne granie na emocjach. Jak przykład podawana jest głośna sprawa z pierwszych dni powodzi w Polsce, kiedy Facebooka obiegła informacja o rzekomej zbiórce pieniędzy na poszkodowaną dziewczynkę . Była to jednak wyłącznie poruszająca informacja, która miała zachęcić do machinalnego kliknięcia linka. Użytkownik trafiał na spreparowaną stronę, gdzie wyłudzano od niego dane.

Wcześniej VeloBank ostrzegał klientów przed fałszywymi wiadomościami SMS, które mogą dotyczyć przesyłek kurierskich, stron rządowych w domenie .gov, a także dostawców energii elektrycznej. W takich SMS-ach oszuści zazwyczaj twierdzą, że konieczna jest dopłata do faktury, grożą odłączeniem energii, lub weryfikacja danych. Klienci są wówczas kierowani na strony imitujące serwisy szybkich płatności, gdzie podają swoje dane logowania do banku, dając oszustom dostęp do konta.