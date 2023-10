Nowość w WhatsApp. Nowe wyszukiwanie

Celem WhatsAppa ma być m.in. wdrożenie nowego paska bocznego i filtrowania czatu grupowego, dzięki czemu odnajdywanie starszych rozmów ma być wygodniejsze. Szybkie wyszukiwanie ma się odbywać po wybraniu daty z kalendarza, co pozwoli nam przenieść się do konwersacji, które odbywaliśmy w tamtym czasie.

Wyszukiwanie wiadomości w różnych komunikatorach bywa problematyczne i mało precyzyjne. Możliwość korzystania z kalendarza, który zawęzi wyniki wyszukiwania do określonego dnia, mogą oszczędzić sporo czasu poświęconego na przewijanie rozmowy do momentu dotarcia do docelowej wiadomości.