Nowość w WhatsAppie. Logowanie będzie prostsze

Jak podaje redakcja serwisu wabetainfo.com , w najnowszej aktualizacji aplikacji WhatsApp na urządzenia z systemem Android udostępniono już opcję logowania się do WhatsApp Web po podaniu numeru telefonu. Do weryfikacji użytkownika konieczne jest wykorzystanie jednorazowego kodu. Opcja ta ma stanowić alternatywę dla skanowania kodu QR, które nie zawsze jest wygodne, a czasem może stanowić problem dla użytkowników.

Dziennikarze serwisu WABetaInfo.com podkreślają, że wdrożenie nowej funkcji do kanału testów WhatsApp odbywa się na szeroką skalę, co oznacza, że nie wszyscy muszą otrzymać do niej dostęp w tym samym czasie. Niektórzy testerzy mogą być zmuszeni do odczekania kilku dni.