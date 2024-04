Nowość w mobilnym Chrome. Znamy ją z wersji PC

Leopeva64 zauważył na Twitterze, że w najbliższym czasie nowy sposób grupowania kart powinien trafić do przeglądarki Google Chrome w wersji Canary przeznaczonej na urządzenia z systemem Android. Miałby on przybliżyć doświadczenia użytkowników mobilnych do tych, które dobrze znają osoby, korzystające z przeglądarki Chrome na komputerach.