Nowość w WhatsAppie. Drobiazg, który ułatwi życie

Mowa o podglądzie wersji roboczej wiadomości przed jej wysłaniem już na poziomie listy czatów. Do tej pory funkcja ta dostępna była tylko i wyłącznie w aplikacji desktopowej. Jest to zdecydowanie zmiana, która może wpłynąć na wygodę korzystania z komunikatora.

Docenią ją szczególnie ci użytkownicy, którzy wysyłają wiadomości do wielu kontaktów, a jednocześnie chcą upewnić się, że ich treści komunikatów są dobrane idealnie. Funkcja podglądu draftów wiadomości z menu listy czatów pozwala na łatwiejsze zarządzanie nimi i dbanie o to, by wiadomości zostały wysłane we właściwym czasie do właściwych osób.