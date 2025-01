Nowość w WhatsAppie. Muzyka w statusach

WhatsApp pracuje nad kolejną nowością w komunikatorze. Jak wynika z jednej z najnowszych aktualizacji aplikacji dla betatesterów, do użytkowników lada moment trafi opcja dodawania muzyki jako tła do statusów. Dzięki temu aktualizacje użytkowników WhatsAppa mogą zyskać na atrakcyjności.

WhatsApp stale udoskonala komunikator, dodając do niego nowe, eksperymentalne funkcje. Jedna z najnowszych aktualizacji wydania beta dostępna na Androida nie jest wyjątkiem. Jak zwraca uwagę serwis WABetaInfo, do publicznych testów trafiła opcja dodawania utworów muzycznych jako tła do statusów. Dzięki temu mogą zyskać na atrakcyjności i w praktyce upodobnić się nieco do relacji na Instagramie czy Facebooku.

Użytkownik WhatsAppa, który chciałby dodać tło muzyczne do swojego statusu, może wykorzystać do tego "rozbudowaną bibliotekę utworów" oferowaną przez Metę. Konkretne dane o jej objętości nie padają, ale na dostarczonym zrzucie ekranu widać, że wykorzystywać będzie można do tego powszechnie znane piosenki popularnych wykonawców (na zrzucie utwór ABBY), a nie instrumentalne, autorskie podkłady muzyczne, które mają być tylko dodatkiem do treści graficznych.

Dodawanie muzyki do statusów WhatsAppa © WABetaInfo

Nowa opcja dodawania muzyki do statusów w WhatsAppie została zauważona w komunikatorze w wydaniu na Androida, w wersji 2.25.2.5 beta. Jak zwykle w takich przypadkach i testów WhatsAppa, w praktyce nowość jest widoczna tylko dla niektórych użytkowników, a nie dla każdego, kto pobierze wersję testową.

Testy są już jednak publiczne, co powinno oznaczać, że jesteśmy blisko do wdrożenia funkcji dla każdego, w stabilnym wydaniu komunikatora. Zespół WhatsAppa zwykle zaczyna testowanie nowości, o których pisze WABetaInfo, od etapu niepublicznych testów, co jest typowe dla początkowej fazy rozwoju danej opcji.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl