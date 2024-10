Nowość w WhatsAppie. Uchroni cię przed kosztownym błędem

WhatsApp wprowadza nową funkcję w aplikacji na urządzenia z systemem Android. Nowa aktualizacja wersji beta, oznaczona jako 2.24.22.19, wprowadza nowość w kontekście ochrony przed oszustami wykorzystującymi komunikator do zachęcania potencjalnych ofiar do otwierania podejrzanych linków.

Na zrzucie ekranu, udostępnionym przez WABetaInfo, widzimy, że użytkownicy otrzymują teraz trzy opcje do wyboru, gdy otrzymają link w wiadomości. Pierwsza, to kopiowanie linku, druga – otwarcie go, a trzecia to wyszukiwanie linku w Google.