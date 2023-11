Nowości w Mapach Google. Łatwiej zaplanujesz podróż

Jedną z nowości trafiających do Map Google są aktualizacje związane z transportem publicznym. Nawigacja będzie od teraz podpowiadać, którą trasę najkorzystniej wybrać również na bazie przewidywanego czasu przybycia, liczby przesiadek czy długości podróży . Trasę w Google Maps będzie można dostosowywać z wykorzystaniem filtrów, w tym pozwalających wskazać, że użytkownik woli możliwie krótkie odcinki piesze .

Google dodaje, że w "ponad 80 miastach na świecie" (na której liście przykładów zabrakło miast z Polski, co nie znaczy, że nie zostały uwzględnione) pojawią się także dodatkowe dane związane z przystankami. Mapy Google pokażą m.in. precyzyjnie wejścia na stacje czy informacje o tym, po której stronie drogi znajduje się dany przystanek. Te zmiany mają trafić do Map Google "w najbliższych tygodniach".

Kolejną zmianą w Mapach Google są nowe sposoby planowania i współpracy ze znajomymi . Google chce w ten sposób ułatwić grupom osób planowanie wspólnych wyjazdów. Po udostępnieniu miejsca w Mapach, znajomi będą mogli szybko dodawać do listy m iejsca, które chcą zwiedzić w danej lokalizacji, w tym głosować na propozycje z wykorzystaniem intuicyjnych emoji. Nowe "reakcje" zostaną również wykorzystane pod zdjęciami, filmami i opiniami o miejscach w Google Maps. W niektórych przypadkach użytkownicy będą nawet mogli tworzyć "własne" emoji, z wykorzystaniem Emoji Kitchen.

Google podaje, że opisane nowości w Mapach Google trafią do telefonów z Androidem i iOS-em w "najbliższych tygodniach" do użytkowników na całym świecie. Mając na uwadze wdrażanie tego typu zmian transzami, polecamy uzbroić się w cierpliwość, nim nowe opcje pojawią się u każdego. W praktyce proces może bowiem potrwać do grudnia, o ile nie dłużej.