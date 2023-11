Android Auto: odświeżone Mapy Google w kolejnych samochodach

Chociaż co do zasady odświeżone kolory Google Maps powinny być od początku widoczne także w Androidzie Auto, okazuje się, że nie wszyscy kierowcy mogli zobaczyć poprawione kolory w samochodach od początku. Może to być wynikiem etapowego wdrożenia, mnogości kombinacji smartfon-samochód, a także wersji Androida Auto i Map Google zainstalowanych w danym telefonie.