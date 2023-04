Nowość w mapach Google. Specjalnie dla pasażerów kolei

W ostatnim czasie informowaliśmy o zmianach w aplikacjach skierowanych do osób, które podróżują koleją. Użytkownicy aplikacji mobilnej Jakdojade otrzymali możliwość łatwiejszego kupowania biletów, a aplikacja PKP Intercity wprowadziła nową metodę płatności za zakupione bilety . Teraz nowa funkcja, związana z polskimi pociągami, trafiła do Map Google.

Od teraz, wyszukując połączenie między określonymi miastami i wybierając przy tym wariant transportu publicznego, wyświetlą nam się konkretne środki transportu, należące do Kolei Małopolskich. Chodzi tu zarówno o pociągi, jak i o autobusy, którymi spółka dysponuje.

Po wybraniu trasy na ekranie zobaczymy dostępne warianty podróży. Po rozwinięciu szczegółów trasy wyświetlone zostaną wszystkie przystanki wraz z godzinami przyjazdu do danego miejsca, a także nazwa środka transportu kursującego na danej trasie.

Dla osób, które regularnie podróżują Kolejami Małopolskimi, prawdopodobnie nie będzie to zmiana rewolucyjna. Może jednak wyraźnie przydać się tym, którzy na co dzień nie podróżują koleją, a także tym osobom, które wybierają się do Małopolski turystycznie.