Mapy Google nieczytelne dla daltonistów. Petycja w internecie

Uwagi do nowych kolorów Map Google są na tyle poważne, że w sieci uruchomiono niejedną petycję, w której użytkownicy skarżą się na obniżoną czytelność nawigacji. Apelują przy tym o przywrócenie poprzedniego schematu kolorów Map Google, w przypadku którego daltoniści nie mieli tak dużych problemów z rozpoznawaniem barw. "Nowy wygląd nie jest przyjazny dla osób cierpiących na daltonizm" - czytamy w opisie jednej z petycji, która trafiła do serwisu change.org, na co zwraca uwagę serwis autoevolution. Wirtualnych podpisów pojedynczych petycji jest jednak na razie tylko kilkadziesiąt.