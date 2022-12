Google Maps: problem z lokalizacją? Wystarczy kilka kliknięć

Google Maps to aplikacja wykorzystująca do działania między innymi wskazania GPS-a, ale nie tylko. Używane są także dane z lokalnych sieci Wi-Fi i nadajników sieci komórkowej - wszystko jednak zależnie od ustawień. Te niekiedy mogą być inne, niż oczekiwałby tego użytkownik, co może powodować frustrację i niespodziewane problemy z nawigacją w Google Maps. Pokazujemy, gdzie można zajrzeć, by je zmienić.

Google Maps - jak zmienić ustawienia lokalizacji?

Mapy Google w smartfonach wyświetlają obecną lokalizację użytkownika jako niebieską kropkę na mapie (w przypadku smartfonów z kompasem, mapa dodatkowo obraca się wraz z obrotem telefonu). Jeśli kropki nie widać, aplikacja ma zapewne problem ze znalezieniem lokalizacji, co może wynikać ze specyficznych ustawień dokładności lokalizacji. Można je zmienić w Ustawieniach w telefonie lub opcjach w Google Maps.

Chodzi o włączenie trybu wysokiej dokładności, do czego w praktyce można dotrzeć, klikając ikonę pinezki na górnym pasku powiadomień. Po włączeniu, system zapyta użytkownika o zatwierdzenie dostępu do danych z GPS-a, Wi-Fi, nadajników sieci komórkowych i czujników - co w praktyce oznacza dostęp do danych z kompasu. W konsekwencji aplikacja Google Maps będzie dysponować wszystkimi danymi do wyświetlenia dokładnej lokalizacji użytkownika.

Jeśli na tym etapie ustawienia lokalizacji w Google Maps są już odpowiednio skonfigurowane, użytkownik zobaczy tylko krótki komunikat i może przejść do wyznaczania trasy w nawigacji.

Jeżeli problem z pokazywaniem kropki na mapie nadal występuje, możliwe że korzystający jest poza zasięgiem wszelkich sieci, a zasięg GPS-a (np. z uwagi na budynki) jest mocno ograniczony. Wtedy nie pozostaje nic innego, jak przemieścić się, by znaleźć korzystniejszą lokalizację do pozyskania jakichkolwiek odczytów. Są to jednak sytuacje skrajne.

