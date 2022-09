Nowy gracz na rynku samodzielnych kart graficznych. Będzie nim Lenovo?

Portal Videocardz dotarł do zdjęć przedstawiających nowego laptopa Lenovo Legion oraz kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 4090 utrzymanej w podobnej stylistyce. Możliwe, że Lenovo wejdzie na rynek samodzielnych kart graficznych, co wypełni lukę po firmie EVGA, ale mogą to też być modele na wyłączność do gotowych zestawów komputerowych.