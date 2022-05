Ciekawy wspornik GPU z Japonii. Wykorzystuje wentylator 120 mm

Użytkownik Twittera momomo_us znany z przecieków dotyczących kart graficznych tym razem znalazł bardzo ciekawy design podpórki dla GPU od japońskiej firmy Nagao Industry. Jest mocowany do tylnego wentylatora obudowy dokładnie za pomocą śrubek pasujących do otworów w obudowie wentylatora.

Wspornik umożliwia regulację zarówno w pionie (122 mm) jak i w poziomie (100 mm) więc da się go dostosować do każdej karty graficznej wliczając to takie monstra jak niektóre karty GeForce RTX 3090 Ti zajmujące aż cztery sloty.

Jest to naszym zdaniem elegantsze rozwiązanie niż dotychczas spotykane, a tylny wentylator 120 mm raczej znajdzie się w każdym komputerze użytkownika, do którego ten produkt jest adresowany. Niestety firma jeszcze nie dodała produktu do sprzedaży oraz nie wiadomo, czy wspornik będzie dostępny do sprzedaży poza Japonią.