Nowy kanał w telewizji. Zobaczysz byłych pracowników TVP

Nadchodzącą zmianę w telewizji sygnalizowaliśmy już pod koniec sierpnia. Do KRRiT wpłynął wówczas wniosek o zmianę nazwy kanału telewizyjnego 13.tv na Wakacje TV, co miało przypieczętować nadchodzący start nowego kanału o tematyce podróżniczej. Jak informuje serwis wirtualnemedia, wniosek o zmianę nazwy został finalnie zaakceptowany. Oznacza to, że już wkrótce - zgodnie z zapowiedzią "już jesienią" - na antenę trafią nowe programy, a profil kanału całkowicie się zmieni.