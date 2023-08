Wkrótce nowy kanał w telewizji. Zastąpi stację 13.tv

Wniosek o zmianę nazwy stacji 13.tv to pierwszy krok do wprowadzenia nowego kanału o tematyce podróżniczej - opisuje sprawę serwis wirtualnemedia.pl. Nowy program ma nosić nazwę Wakacje TV i być współtworzony przez byłych pracowników Telewizji Polskiej , chociaż na razie nie padły żadne konkretne nazwiska.

Wirtualnemedia.pl przypominają, że kiedyś istniał już kanał Podróże TV, który był wykorzystywany jako platforma do sprzedaży wycieczek obsługiwana przez dwa biura podróży. W tym przypadku ma być inaczej. Nowy kanał Wakacje TV "to miliony innych rzeczy. Tam nie będzie sprzedaży wycieczek. Kanał ma być o wakacjach. Jeśli o wakacjach, to o nartach, jachtach i innych historiach" - podaje cytowany przez serwis Ryszard Krajewski, przewodniczący rady nadzorczej spółki Astro.