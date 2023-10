Koniec nc+ GO TV w dekoderach Wifibox+. Klienci mogą wymienić sprzęt

Canal+ Polska wysyła do klientów komunikat, z którego wynika, że w dekoderach Wifibox+ niebawem przestanie działać usługa wideo na żądanie nc+ GO TV - informuje serwis Wirtualne Media. To element strategii zmierzającej do zapewnienia skuteczniejszego kodowania treści. Canal+ zaprasza klientów, którzy nie chcą stracić dostępu do treści VOD do salonów, gdzie ma się pojawić m.in. możliwość wymiany dekodera na nowszy, który zapewnia dostęp do materiałów w inny sposób.