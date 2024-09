Numer 8080 i aplikacja w telefonie. Przydadzą się każdemu

BNP Paribas Bank Polska opublikował krótkie nagranie, w którym zwraca uwagę na niebezpieczeństwa, na jakie można trafić przeglądając telefon. Mogą to być na przykład fałszywe sklepy internetowe lub strony, a także spreparowane wiadomości SMS. Zwykle wszystkie te formy ataków łączy jedno - komunikaty zachęcające do szybkiego podjęcia działań oraz załączone fałszywe linki (najczęściej skrócone), które prowadzą do spreparowanych stron, gdzie wyłudzane są na przykład dane logowania do banku.