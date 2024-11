Odebrałeś telefon? Rozłącz się, gdy padną takie słowa

Rozpoznanie opisywanych prób oszustwa nie jest trudne. Podczas rozmowy wystarczy zwracać uwagę na pewne frazy, które wyraźnie wskazują, że nie masz do czynienia z prawdziwym pracownikiem banku. Celem oszustwa jest wywołanie strachu o finanse i manipulacja rozmową tak, żebyś myślał, że musisz działać szybko, by "chronić" swoje pieniądze. Oszust przedstawi więc "przekonującą" historię dotyczącą rzekomego ataku na konto, przy czym może posługiwać się przynajmniej częściowo zgodnymi danymi.

Oszuści często twierdzą, że konto zablokowało transakcję, ktoś wziął kredyt na twoje dane lub przeprowadzono przelew dużej wartości , co wymaga natychmiastowego działania, aby uratować środki. W stresie można uwierzyć, że podawane informacje są prawdziwe i pod wpływem emocji zacząć wykonywać polecenia "pracwnika" banku, co ma pomóc środkom, ale w praktyce pomoże je wyprowadzić z konta i przelać oszustom.

Zależnie od konkretnego scenariusza, atakujący proszą o podanie loginu i hasła do konta bankowego, przekazywanie kodów weryfikacyjnych z SMS-ów czy instalację programów do zdalnego dostępu na twoim urządzeniu. Aplikacje takie jak AnyDesk czy TeamViewer nie są potrzebne do kontaktu z bankiem, więc jeśli ktokolwiek sugeruje ich instalację - to znak, że masz do czynienia z oszustem.