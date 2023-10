Wyczekiwana nowość w Mapach Google. Niektórzy mieli ją od czterech lat

Funkcjonalności Map Google na iOS i Androidzie w zasadzie nie różnią się od siebie. Obie wersje tej popularnej aplikacji do nawigacji pozwalają wyznaczać trasę do konkretnego punktu, uwzględniają na swoich trasach przewozy komunikacją publiczną, a nawet ostrzegają kierowców przed fotoradarami.

Jest jednak jedna rzecz, która różni oba wydania – jest nią opcja wyświetlania pogody na oglądanym obszarze. To funkcja, która istnieje w wersji Map Google na iOS już od czterech lat. Użytkownicy smartfonów pracujących pod kontrolą systemu opracowanego przez Google do tej pory nie mieli dotąd dostępu do tej opcji. W końcu jednak ma się to zmienić, bo Mapy Google otrzymują właśnie aktualizację.