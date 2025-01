Oglądasz Netfliksa? Zwróć uwagę na e‑mail

O zagrożeniu poinformował niedawno CSIRT KNF. Do subskrybentów Netfliksa może dotrzeć spreparowana wiadomość e-mail, w której pojawia się fałszywa deklaracja o konieczności "zaktualizowania danych dotyczących płatności". Link zawarty w treści takiej komunikacji prowadzi do spreparowanej strony, która wizualnie przypomina formularz płatności Netfliksa. Rozkojarzony użytkownik może dać się nabrać.

Jeśli uwierzy, że konieczne jest uzupełnienie danych na potrzeby rozliczenia abonamentu Netfliksa, w kolejnych krokach formularza zostanie poproszony o podanie kompletu numerów karty płatniczej, co ma być rzekomo konieczne do kontynuowania subskrypcji. Równolegle oszuści mogą też próbować przejąć konto ofiary w serwisie, jeśli poproszą o e-mail i hasło logowania.

Aby uniknąć takiego problemu, najlepiej jest z dużym dystansem reagować na wszelkie e-maile tego rodzaju. Widząc wezwanie do aktualizacji danych płatności warto w pierwszej kolejności samodzielnie zalogować się do danego serwisu (nie korzystając z linków z danej wiadomości e-mail), by zweryfikować, czy w ogóle wystąpił jakiś problem. Wątek aktualizacji danych różnego typu to typowy element ataku phishingowego, można więc z góry założyć, że wiadomość może być podstępem.