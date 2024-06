Ogromny atak na giełdę DMM Bitcoin. "Wyparowało" około 305 milionów dolarów

Czujność i zdrowa dawka sceptycyzmu to cechy, którymi warto kierować się w tym czasach. Zwłaszcza, gdy złodzieje czyhają na każdy kroku - również w sieci. Od podszywania się pod popularny bank, po masowe ataki DDoS , czy zorganizowane akcje wymierzone w giełdy kryptowalut. Ostatnie dni pokazują, do czego zdolni są zdeterminowani cyberprzestępcy.

Japońska giełda kryptowalut DMM Bitcoin poinformowała w piątek o ogromnym ataku hakerskim, w wyniku którego skradziono 4,502.9 bitcoinów, co stanowi ekwiwalent ok. 305 mln dolarów - informuje Tech Crunch.

Firma Elliptic, specjalizująca się w bezpieczeństwie kryptowalut, podała, że jest to ósma co do wielkości kradzież kryptowalut w historii. DMM Bitcoin zauważyła "nieautoryzowany wyciek Bitcoinów (BTC) z naszego portfela" i wciąż prowadzi dochodzenie. Podjęto kroki mające na celu powstrzymanie dalszych kradzieży, w tym ograniczenie korzystania z niektórych usług w celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa, jak wynika z wpisu na blogu firmy.