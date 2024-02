DDoS to plaga. Polska pod naporem ataków

Podczas konferencji CPX, która odbyła się w Wiedniu, eksperci z Check Point ujawnili, że koszty związane z cyberprzestępczością mogą wynieść aż 9,5 biliona dolarów w 2024 r. To oznacza, że gdyby szeroko pojęta cyberprzestępczość była krajem, jej gospodarka byłaby trzecią co do wielkości na świecie, ustępując jedynie Stanom Zjednoczonym i Chinom. To wyzwanie dla Polski.