OneDrive na nowo. Microsoft odświeżył interfejs i dodał filtry

OneDrive wygląda teraz nowocześniej. Microsoft odświeżył interfejs webowej aplikacji do obsługi plików zapisanych w chmurze. Usunięto klasyczny niebieski kolor z górnego paska i zmieniono nieco wszystkie elementy. Internetowy OneDrive wygląda teraz bardziej jak element Windowsa 11 , niż wcześniejszego Windows 10, gdzie dominowały ostre rogi okien.

Zmiany są udostępnione już teraz, ale wdrażanie w praktyce zajmie miesiąc - każdy użytkownik zobaczy nowego OneDrive'a najpóźniej do końca lutego . Poza poprawkami wizualnymi, w aplikacji pojawiły się także nowe filtry. Przeglądając pliki można w efekcie łatwiej dotrzeć na przykład tylko do dokumentów tekstowych Worda, PDF-ów lub prezentacji PowerPointa.

Nowością w OneDrive jest także odświeżony widok użytkowników, z którymi współtworzy się dokumenty. Na jednej liście można zobaczyć wszystkie osoby i przypisane do nich pliki. W przypadku dużych zespołów lub równoległej pracy na kilku frontach jest to bez wątpienia wygodna forma dotarcia do dokumentów wspólnych dla pracy z daną osobą.