Ostrzeżenie CERT Orange. Apel do miłośników Apple'a

CERT Orange apeluje do miłośników Apple'a, parafrazując zwrot, który pojawia się w fałszywej ofercie w internecie. Osoby zainteresowane smartfonami mogą trafić na spreparowaną stronę z ankietą, za której wypełnienie można otrzymać iPhone'a 16 Pro Max - przynajmniej teoretycznie. W praktyce ta deklaracja jest fałszywa. Organizator nie rozdaje smartfonów, za to po podaniu danych "do wysyłki" można się spodziewać niechcianej subskrypcji usługi, która będzie opłacana z konta w banku.