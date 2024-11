Podszywają się pod mObywatela. "PESEL został zweryfikowany"

O zagrożeniu informuje CERT Polska, a dalej sam BIK. Komunikat SMS nie jest autentyczny i odbiorca nie powinien w tym przypadku obawiać się, że ktoś próbuje wziąć na jego dane pożyczkę. Dokładnie takie wrażenie chcą jednak jednak wywołać oszuści. Po wysłaniu SMS-a (który nie zawiera linku do żadnej strony), do odbiorcy zadzwoni fałszywy konsultant próbujący wykorzystać wywołany wiadomością niepokój. Dopiero wykonywanie jego poleceń może doprowadzić do utraty pieniędzy z konta bankowego.

CERT Polska apeluje, by ignorować takie wiadomości i uważać na następujące po SMS-ie połączenie głosowe. Fałszywe komunikaty od "mObywatela" warto też przesłać do analizy bezpieczeństwa pod numer 8080. W tym celu należy przekazać wiadomość bez zmieniania jej treści. Analitycy CERT Polska wykorzystują takie zgłoszenia do tworzenia wzorców, które docelowo są wykorzystywane przez operatorów do odgórnego blokowania podobnych SMS-ów w przyszłości.