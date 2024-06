Ostrzeżenie mBanku. Podano zasady do zapamiętania

Klienci mBanku otrzymują wiadomości, w których bankowcy przypominają podstawowe zasady bezpieczeństwa kluczowe zwłaszcza w okresie wakacyjnym . Ich przestrzeganie pomoże zadbać o dane, dzięki czemu przestępcy będą mieli trudniejsze zadanie, chcąc okraść daną osobę. Chociaż reguł te przypominane są w kontekście rozpoczynających się wakacji, w praktyce są to uniwersalne zasady, które warto pamiętać na co dzień , niezależnie zresztą od tego, w jakim banku klient posiada konto.

W komunikacie do klientów mBank apeluje, aby:

Od siebie przypominamy także, aby co do zasady nie ufać komunikatom SMS sugerującym konieczność podjęcia szybkich działań w związku z rzekomo nieodebranymi paczkami oraz uważać na wyjątkowo atrakcyjne oferty inwestycyjne. Oszuści chwytają się wszelkich możliwych wątków - ostatnio ostrzegaliśmy, że spreparowali kampanię, wykorzystując do tego wizerunek Wojciecha Szczęsnego.