Oszukiwał przez internet. Kilkadziesiąt osób straciło pieniądze

Policja informuje o zatrzymaniu 27-latka, który oszukał przez sieć kilkadziesiąt osób, łącznie na kwotę niespełna 13 tys. złotych. Mężczyzna publikował w serwisie społecznościowym atrakcyjne cenowo oferty biletów na różne wydarzenia, które nieświadome zagrożenia osoby kupowały, wysyłając pieniądze na autentyczny numer konta oszusta. Bilety oczywiście nigdy do nich nie trafiały. 27-latek posługiwał się w sieci fałszywymi danymi osobowymi (co do realizacji przelewów nie było przeszkodą).