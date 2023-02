Cyberprzestępcy są coraz bardziej skuteczni w maskowaniu swoich działań. Jednym z popularnych miejsc, w których szukają ofiar, są portale sprzedażowe. Jedna z najnowszych metod internetowych oszustów zakłada podszywanie się pod administrację portalu OLX. Co ważne, są w tym działaniu niezwykle skuteczni.

Jeden z naszych czytelników podzielił się z nami zrzutem ekranu, na którym widoczna jest próba oszustwa przez podszywanie się pod OLX. Przed tego typu działaniem trudno się chronić ze względu na to, na ile przebiegli okazują się w ostatnim czasie cyberprzestępcy.

Największe zagrożenie w rzeczonej sytuacji wynika z faktu, że w polu nadawcy nie widnieje numer telefonu oszusta, a zamiast tego widzimy tam nazwę "OLX". Co ciekawe, na załączonym zrzucie ekranu widzimy, że otrzymana od oszusta wiadomość została niejako dołączona do istniejącego już wcześniej wątku, w którym użytkownik otrzymał kod weryfikacyjny od OLX.

Na zarzucie ekranu widzimy w zasadzie standardowe zagranie ze strony cyberprzestępców. Wiadomość zachęca do otwarcia przesłanego linku, dzięki czemu miałoby być możliwe uzyskanie płatności za zamówiony towar. W rzeczywistości jest to prosty sposób na wyłudzenie danych użytkownika. W tego typu oszustwach przestępcy często proszą o podanie danych karty płatniczej lub przygotowują fałszywy formularz logowania do bankowości internetowej.