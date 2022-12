Oszust oferował jej 20 tys. zł. Nie wiedział, że rozmawia z policjantką

Oszust przekonywał policjantkę, że jeśli chce wypłacić pieniądze, musi pozwolić na nagranie rozmowy, w celu jej potwierdzenia w KNF. Policjanta w tym momencie stwierdziła, że również nagra rozmowę. Mężczyzna wskazał następnie, że wymagany jest dostęp do jej komputera i instalacja oprogramowania do zdalnego zarządzania urządzeniem TeamViewer .

Policja zaznacza, że każda z czynności takich jak zainstalowanie aplikacji, podanie danych do logowania w bankowości internetowej lub otwarcie przesłanego linku może prowadzić do przekazania oszustom dostępu do naszych pieniędzy.