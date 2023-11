Chciała sprzedać dziecięce spodnie. Straciła 80 tys. złotych

Wyłudzenia pieniędzy bardzo często dotyczą zwykłych ludzi, którzy próbują sprzedać niepotrzebne rzeczy w Internecie. Oszuści wyszukują ogłoszenia, nawiązują rozmowę, a następnie próbują wykorzystać łatwowierność sprzedawców. Co prawda sposób wyłudzeń jest doskonale znany, jednak nadal pojawiają się osoby, które dają się nabrać.

Policja opisuje przypadek 46-letniej mieszkanki gminy Chełm, która została oszukana przy internetowej sprzedaży. Kobieta wystawiła w mediach społecznościowych do sprzedaży dziecięce spodnie za kwotę 50 złotych.

Po wystawieniu ogłoszenia, z kobietą kontakt nawiązała osoba, która chciała zakupić przedmiot. W tym celu przesłała link do odbioru zapłaty. Kobieta okazała się łatwowierna i uwierzyła w oszustom. Sprzedająca kliknęła w link i zalogowała się do sfałszowanej strony bankowości elektronicznej, co umożliwiło przestępcom przejęcie konta i zmianę danych dostępowych.