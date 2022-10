Oszuści pogrywają z użytkownikami Steama. Ekspert radzi, jak z nimi wygrać

Internetowi oszuści często wykorzystują socjotechnikę, aby przejąć konta użytkowników Steam i ich poufne informacje , które mogą sprzedawać na podziemnych forach lub wykorzystywać do przeprowadzania dalszych oszustw. Dział obsługi klienta Steam otrzymuje codziennie ponad 20 tys. zgłoszeń dotyczących problemów związanych z bezpieczeństwem lub pochodzących od osób, które utraciły dostęp do swoich kont.

Na podstawie alertów logowania lub podejrzanej aktywności użytkownicy Steama mogą zdać sobie sprawę, że ktoś inny uzyskał dostęp do ich konta. Jak wskazuje ekspert cyberbezpieczeństwa, ważne jest, aby w takim przypadku nie podejmować pochopnych decyzji i postępować zgodnie z instrukcją dostępną na stronie platformy.

– Przede wszystkim zmień hasło do swojego konta – niezależnie od tego, czy przestępcy już je zmienili, czy nie. Można to zrobić w aplikacji Steam lub na stronie internetowej tej platformy. Spowoduje to również zakończenie wszystkich bieżących sesji użytkowników na wszystkich urządzeniach, w tym tych, których sami nie uruchomiliśmy. Ważne jest, aby nowe hasło nie było powiązane ze starym hasłem oraz aby było unikalne i silne – radzi Beniamin Szczepankiewicz, starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa ESET.