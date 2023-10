Czas na nową garderobę. Oszuści wiedzą jak ją kupujesz

Sprokurowane przez oszustów reklamy kierowane są do osób zainteresowanych modą i obiecują atrakcyjne zniżki na produkty rozpoznawalnych marek. Łudząco prawdopodobne grafiki wykorzystują wizerunek takich marek jak Cropp, Mohito, Sinsay itd.

Fantastyczne są jednak nie tylko ceny, ale przede wszystkim strony, do których kierują fałszywe promocje. Następuje na nich próba wyłudzenia danych karty płatniczej ofiary .

W mediach społecznościowych można "złowić" korzystną ofertę. Jeśli jednak jest prawdziwa, to za jej pośrednictwem musimy móc przenieść się do oficjalnego profilu producenta. Jeśli tak się nie dzieje, ofertę warto potraktować jako niewiarygodną lub przed podaniem swoich danych, poprosić o jej weryfikację.

Sklepy internetowe, z których korzystaliśmy w przeszłości powinny też nas kierować do naszego konta klienta. Dystrybutorom i producentom zależy na weryfikacji kupujących. Zanim więc poproszą nas o dane do płatności, zawsze próbują zachęcić do powiązania naszego zakupu z istniejącym profilem kupującego. Jeśli w przypadku wybranej przez nas oferty tak się nie dzieje, powinniśmy zachować szczególną ostrożność.