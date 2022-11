Oszuści nie dają mu spokoju. Chcieli go złapać na wygrany TV

Cyberprzestępcy co rusz wykorzystują phishing, aby nakłonić swoje potencjalne ofiary do podania poufnych danych. Nasz czytelnik Krzysztof spotkał się niedawno z próbą wyłudzenia, w której oszuści, podszywając się pod Media Expert, wysłali do niego wiadomość z informacją o możliwości wygrania iPhone’a 13. Ten jednak nie dał się nabrać.

Oszuści jednak nie odpuszczają i tym razem wysłali do niego wiadomość z informacją o możliwości wygrania nowego telewizora marki Samsung. Adres, z którego nadeszła wiadomość oraz brak polskich znaków od razu wzbudziły podejrzenia naszego czytelnika, który uznał, że jest to kolejna próba wyłudzenia danych.

Konkurs, w którym można stracić pieniądze

Łącze osadzone w obrazku promocyjnym załączonym w e-mailu prowadzi do fałszywego formularza, w którym oszuści zachęcają do odpowiedzi na kilka prostych pytań w limitowanym czasie. "Zostałeś wybrany do udziału w naszym Programie Lojalnościowym ZA DARMO! Otrzymanie tej fantastycznej nagrody zajmie Ci tylko minutę" – przekonuje treść fałszywej strony.

W zamian potencjalna ofiara miałaby otrzymać możliwość wygrania wspomnianego telewizora. Pod ankietą znajdują się również spreparowane komentarze, które mają potwierdzać autentyczność konkursu. Do kilku z nich załączone są również zdjęcia telewizorów.

W rzeczywistości – jak zauważył Krzysztof – jest to próba wyłudzenia poufnych danych, takich jak hasła czy numer karty płatniczej, które mogą posłużyć oszustom do przejęcia dostępu do bankowości potencjalnej ofiary. Jak zwykle w takich przypadkach radzimy nie wchodzić na podejrzane strony, ponieważ zamiast otrzymania nagrody, możemy jedynie przekazać nieautoryzowanym podmiotom nasze dane lub – co gorsza – stracić pieniądze.

