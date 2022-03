Oszuści wracają. Podszywają się pod BNP Paribas

Cyberprzestępcy nie ustają w swoich dążeniach do napsucia nam krwi. Jedną z ich "ulubionych" metod jest spoofing, czyli podszywanie się pod kogoś innego. W przypadku najnowszej kampanii oszuści wykorzystują spoofing w wiadomościach przesyłanych pocztą elektroniczną.

Przestępcy postanowili tym razem podszywać się pod bank BNP Paribas. W rozsyłanych na oślep mailach starają się oni poinformować, że konieczne jest szybkie zadbanie o bezpieczeństwo naszego konta. Wskazany jest termin, w którym klient jest zobowiązany potwierdzić swój numer telefonu, co pozwoli mu na dalsze korzystanie z usług online.

Jest to rzecz jasna oszustwo i to niezbyt dokładnie przygotowane. Wystarczy spojrzeć na spację wstawioną przed przecinkiem oraz sposób zapisu nazwy banku, by zorientować się, że coś tu jest nie tak.