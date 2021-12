Oszuści podszywają się pod banki i oferują pieniądze za szczepienie. To kolejna próba wyłudzenia danych

Bank rzekomo oferuje zaszczepionym klientom 500 złotych, które zostaną przelane na ich kartę po złożeniu wniosku, a swoje działania "tłumaczy" chęcią przyśpieszenia szczepień populacji i swoich klientów. We wniosku jesteśmy proszeni o podanie takich danych jak m.in. login i hasło do bankowości internetowej. Nie należy tego robić pod żadnym pozorem, bo to najprostszy sposób na udostępnienie oszustom swoich danych i utratę oszczędności.