Cyberprzestępcy wykorzystują trend na TikToku do oszukiwania internautów

Hakerzy czyhają na hasła do bankowości elektronicznej – wystarczy chwila nieuwagi, by paść ofiarą cyberprzestępstwa i stracić zgromadzone oszczędności. Oszustwa internetowe zdarzają się na tyle często, że stały się obiektem żartów ze strony użytkowników TikToka.

Na tej popularnej platformie społecznościowej pojawił się trend dzwonienia do znajomych ze zmienionego numeru i przedstawiania się jako pracownik banku lub dużej korporacji. W trakcie rozmowy żartowniś pyta się ofiary, czy chce potwierdzić płatność na dużą sumę.

Gdy ta zaprzecza i prosi o anulowanie transakcji, prankster udaje, że przyjął potwierdzenie wykonania przelewu i środki zostały wysłane, co wywołuje irytację u ofiary. Rozmowa jest nagrywana i wrzucana na TikToka, gdzie mogą ją obejrzeć miliony ludzi.

W przypadku TikToka jest to mało szkodliwy prank, ale prawdziwi przestępcy wykorzystują ten schemat, by okradać niczego nieświadomych internautów. Odbywa się to w ramach tzw. vishingu, czyli odmiany phisingu polegającej na podawaniu się za inne osoby podczas rozmów telefonicznych.